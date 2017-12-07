Боевики обстреляли из гранатометов КПВВ "Марьинка"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Накануне вечером боевики обстреливали КПВВ "Марьинка" на линии разграничения в зоне АТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Обстрел произошел около 22:45. По позициям, где несут службу пограничники, огонь незаконные вооруженные формирования открыли из гранатометов, в частности с АГС-17. Террористы вели обстрелы по контрольному пункту въезда-выезда с оккупированной Александровки.
Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились, пострадавших нет.
Пограничники в ответ огонь не открывали.
Напомним, боевики обстреляли в Майорском авто местного жителя.