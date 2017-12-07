Боевики обстреляли из гранатометов КПВВ "Марьинка"

Обстрел произошел около 22:45. По позициям, где несут службу пограничники, огонь незаконные вооруженные формирования открыли из гранатометов, в частности с АГС-17. Террористы вели обстрелы по контрольному пункту въезда-выезда с оккупированной Александровки.

Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились, пострадавших нет.

Пограничники в ответ огонь не открывали.

Напомним, боевики обстреляли в Майорском авто местного жителя.