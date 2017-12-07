Из-за ремонта моста на два дня закроют КПВВ "Станица Луганская"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения в зоне АТО не будет работать из-за ремонта мостового перехода вблизи КПВВ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"9 и 10 декабря 2017 года в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" будет временно прекращено пропуск граждан. Это связано с ремонтом мостового перехода, находящегося в КПВВ в направлении неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.
Планируется, что контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновит свою работу уже 11 декабря.
Напомним, боевики обстреляли из гранатометов КПВВ "Марьинка".