Из-за ремонта моста на два дня закроют КПВВ "Станица Луганская"

"9 и 10 декабря 2017 года в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" будет временно прекращено пропуск граждан. Это связано с ремонтом мостового перехода, находящегося в КПВВ в направлении неподконтрольной территории", - говорится в сообщении.

Планируется, что контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" возобновит свою работу уже 11 декабря.

Напомним, боевики обстреляли из гранатометов КПВВ "Марьинка".