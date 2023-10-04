Через ракетну небезпеку в Севастополі було евакуйовано "управління мвд рф" - росЗМІ

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3 жовтня «голова» тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив про повітряну тривогу в місті. Пізніше він заявив, що уламки БПЛА впали на дах житлового будинку в Севастополі.

ASTRA з'ясувала, що під час тривоги з будівлі “умвд” Севастополя евакуювали всіх поліцейських. Пізніше на дах будинку на вулиці Інженерна балка впали уламки збитого БПЛА, пошкодивши ЛЕП. Приблизно в цей самий час у сусідньому будинку на Інженерній балці уламки збитої ракети пошкодили 4 припарковані машини. Усі машини належать військовим, які зараз воюють в Україні. Постраждалих немає.

Нагадаємо

3 жовтня призначений рф так званий "губернатор" Севастополя развожаєв заявив, що в місті "відпрацювала ППО.



