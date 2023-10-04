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Из-за ракетной опасности в Севастополе было эвакуировано “управление мвд рф” - росСМИ

Киев • УНН

 • 1348825 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Из-за ракетной опасности в Севастополе накануне эвакуировали всех сотрудников местного так называемого “управления министерства внутренних дел россии” , сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

3 октября «глава» временно оккупированного Севастополя михаил развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Позже он заявил, что обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Севастополе.

ASTRA выяснила, что во время тревоги из здания “умвд” Севастополя эвакуировали всех полицейских. Позже на крышу дома на улице Инженерная балка упали обломки сбитого БПЛА, повредив ЛЭП. Примерно в это же время в соседнем доме на Инженерной балке обломки сбитой ракеты повредили 4 припаркованных машины. Все машины принадлежат военным, которые в настоящий момент воюют в Украине. Пострадавших нет.

Напомним

3 октября назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что в городе "отработала ПВО.

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