Из-за ракетной опасности в Севастополе было эвакуировано “управление мвд рф” - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Из-за ракетной опасности в Севастополе накануне эвакуировали всех сотрудников местного так называемого “управления министерства внутренних дел россии” , сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
3 октября «глава» временно оккупированного Севастополя михаил развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. Позже он заявил, что обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Севастополе.
ASTRA выяснила, что во время тревоги из здания “умвд” Севастополя эвакуировали всех полицейских. Позже на крышу дома на улице Инженерная балка упали обломки сбитого БПЛА, повредив ЛЭП. Примерно в это же время в соседнем доме на Инженерной балке обломки сбитой ракеты повредили 4 припаркованных машины. Все машины принадлежат военным, которые в настоящий момент воюют в Украине. Пострадавших нет.
Напомним
3 октября назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что в городе "отработала ПВО.