Через ракетний удар по Чернігівщині є втрати - голова ОВА

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 9978 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 32691 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 58615 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 68767 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 69003 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 71600 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 80823 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 213140 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148498 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172251 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 148070 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 179986 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 69284 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 89516 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 89240 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 213146 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 489428 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 439729 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 646283 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 767417 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 21521 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 44985 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 89516 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 111534 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 145882 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Через ракетний удар по Чернігівщині є втрати - голова ОВА

Через ракетний удар по Чернігівщині є втрати - голова ОВА

Київ • УНН

 • 122094 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Внаслідок вчорашнього удару з території білорусі було 20 ракетами по Чернігівщині є загиблі та поранені серед військових. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.

Цитата

«Вчора відбувся ракетний обстріл Чернігівщини, більше ніж 20 ракет прилетіло на територію Гончарівської громади. Серед цивільного населення жертв немає. Є втрати серед військових, у тому числі і поранених. Усі ракети були випущені з території республіки білорусь», – повідомив Чаус.

Він додав, що можлива загроза наступу російських військ з території білорусі, проте українські військові готові до такого розвитку подій.

Нагадаємо

З початку липня російські окупанти здійснили з території рф 47 обстрілів по Чернігівській області та 151 – по Сумській.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57