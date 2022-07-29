Через ракетний удар по Чернігівщині є втрати - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Внаслідок вчорашнього удару з території білорусі було 20 ракетами по Чернігівщині є загиблі та поранені серед військових. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.
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«Вчора відбувся ракетний обстріл Чернігівщини, більше ніж 20 ракет прилетіло на територію Гончарівської громади. Серед цивільного населення жертв немає. Є втрати серед військових, у тому числі і поранених. Усі ракети були випущені з території республіки білорусь», – повідомив Чаус.
Він додав, що можлива загроза наступу російських військ з території білорусі, проте українські військові готові до такого розвитку подій.
Нагадаємо
З початку липня російські окупанти здійснили з території рф 47 обстрілів по Чернігівській області та 151 – по Сумській.