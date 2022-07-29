Из-за ракетного удара по Черниговской области есть потери - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В результате вчерашнего удара с территории беларуси было 20 ракетами по Черниговской области есть погибшие и раненые среди военных. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
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«Вчера произошел ракетный обстрел Черниговской области, более 20 ракет прилетело на территорию Гончаровской громады. Среди гражданского населения жертв нет. Есть потери среди военных, в том числе раненых. Все ракеты были выпущены с территории республики беларусь», – сообщил Чаус.
Он добавил, что возможна угроза наступления российских войск с территории беларуси, однако украинские военные готовы к такому развитию событий.
Напомним
С начала июля российские оккупанты совершили с территории рф 47 обстрелов по Черниговской области и 151 – по Сумской.