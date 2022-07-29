Из-за ракетного удара по Черниговской области есть потери - глава ОВА

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В результате вчерашнего удара с территории беларуси было 20 ракетами по Черниговской области есть погибшие и раненые среди военных. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Цитата

«Вчера произошел ракетный обстрел Черниговской области, более 20 ракет прилетело на территорию Гончаровской громады. Среди гражданского населения жертв нет. Есть потери среди военных, в том числе раненых. Все ракеты были выпущены с территории республики беларусь», – сообщил Чаус.

Он добавил, что возможна угроза наступления российских войск с территории беларуси, однако украинские военные готовы к такому развитию событий.

Напомним

С начала июля российские оккупанты совершили с территории рф 47 обстрелов по Черниговской области и 151 – по Сумской.

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