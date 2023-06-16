Через ракетний обстріл рашистів на Київщині сталась масова детонація ворожих боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Бучанському районі на Київщині почалась масова детонація російських боєприпасів. На місці працює поліція та ДСНС. Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає УНН.
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Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу села Здвижівка почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії рф.
Поліціянти Київщини оточили територію виставивши навколо патрулі, аби уникнути травмування жителів під час знешкодження співробітниками ДСНС наслідків вибухів.
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Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю підтвердили, що під час ракетної атаки російських військ збили усі з запущених у бік Київської області ракет - 6 ракет "Кинджал" та 6 ракет "Калібр", а також два безпілотники-розвідники.
Також, через ракетну атаку в Київській області постраждали 82-річна жінка і водій автівки, яка їхала по дорозі.