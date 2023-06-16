Из-за ракетного обстрела рашистов на Киевщине произошла массовая детонация вражеских боеприпасов

Детали

Из-за ракетного обстрела Киевщины и возгорания лесного массива вблизи села Здвижевка начали взрываться оставленные оккупантами снаряды. Детонация происходит на бывших позициях армии рф.

Полицейские Киевщины оцепили территорию выставив вокруг патрули, чтобы избежать травмирования жителей во время обезвреживания сотрудниками ГСЧС последствий взрывов.

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Воздушные силы ВСУ в пятницу подтвердили, что во время ракетной атаки российских войск сбили все из запущенных в сторону Киевской области ракет - 6 ракет "Кинжал" и 6 ракет "Калибр", а также два беспилотника-разведчика.

Также, из-за ракетной атаки в Киевской области пострадали 82-летняя женщина и водитель автомобиля, который ехал по дороге.