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Через ракетні удари по Запоріжжю та околицях відкрили провадження: показали фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. За фактом ракетних ударів по Запоріжжю та передмістю, завданих напередодні, розпочато кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Через ракетні удари по Запоріжжю та околицях відкрили провадження: показали фото

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Так, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 12 серпня 2022 року близько 19:00 російські військові нанесли черговий ракетний удар по Запоріжжю та його передмістю. Внаслідок влучення ракет по інфраструктурі Шевченківського району міста загинула людина, ще двоє з пораненнями госпіталізовані до лікарні", - повідомили у прокуратурі.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначив, що вчора окупанти нанесли низку ударів по інфраструктурних обʼєктах одного з районів Запоріжжя. "У результаті ворожої атаки було пошкоджено територію двох підприємств та потрощено декілька автомобілів", - зазначив він у Telegram.

Також в прокуратурі вказали, що ракети окупантів поцілили в околиці села Розумовка Запорізького району.

Поліція Запорізької області також зазначила, що ворожі снаряди влучили в околиці міста – села Бабурка та Розумівка Запорізького району.

І що також вчора поліція зафіксувала декілька фактів артобстрілу населених пунктів на Пологівському напрямку. "Під ворожий вогонь вкотре потрапила територія виправної колонії в селі Мала Токмачка. Вибуховою силою зруйновано декілька адмінспоруд і дахове покриття та приміщення. Окрім того, значних збитків зазнали й мешканці Оріхівщини. Їх будинки залишилися без дахового покриття, з посіченими фасадами та потрощеними вікнами", - зазначили в ГУ НП в області.

Нагадаємо

Близько 19:15 12 серпня ворог завдав удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 снарядів.

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