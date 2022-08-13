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Из-за ракетных ударов по Запорожью и окрестностям открыли производство: показали фото

Киев • УНН

 • 208380 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. По факту ракетных ударов по Запорожью и пригороду, нанесенным накануне, начато уголовное производство, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Из-за ракетных ударов по Запорожью и окрестностям открыли производство: показали фото

Детали

Так, при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 12 августа 2022 года около 19:00 российские военные нанесли очередной ракетный удар по Запорожью и его пригородам. В результате попадания ракет по инфраструктуре Шевченковского района города погиб человек, еще двое с ранениями госпитализированы в больницу", - сообщили в прокуратуре.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев отметил, что вчера оккупанты нанесли ряд ударов по инфраструктурным объектам одного из районов Запорожья. "В результате вражеской атаки была повреждена территория двух предприятий и разбиты несколько автомобилей", - отметил он в Telegram.

Также в прокуратуре указали, что ракеты оккупантов попали в окрестности села Разумовка Запорожского района.

Полиция Запорожской области также отметила, что вражеские снаряды попали в окрестности города – села Бабурка и Разумовка Запорожского района.

И что вчера полиция зафиксировала несколько фактов артобстрела населенных пунктов на Пологовском направлении. "Под вражеский огонь в очередной раз попала территория исправительной колонии в селе Малая Токмачка. Взрывной силой разрушено несколько админсооружений и крышное покрытие и помещения. Кроме того, значительный урон понесли и жители Ореховщины. Их дома остались без кровельного покрытия, с резными фасадами и разбитыми окнами" – отметили в ГУ ЧП в области.

Напомним

Около 19:15 12 августа враг нанес удар по городу Запорожье. Всего было выпущено 5 снарядов.

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