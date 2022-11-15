Через публічну маніпуляцію лаврова війна досі триває: Подоляк про заяви глави мзс рф

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“Нагадаю пану лаврову: це рф вторглася до України. Це рф обстрілює наші міста ракетами й чинить геноцид, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Але “конфлікт” нібито “затягує Україна”? Саме через публічну маніпуляцію лаврова та неготовність перестати вбивати – ця війна досі триває”, – написав Подоляк

Нагадаємо

Глава мзс росії сергій лавров після промови Володимира Зеленського на саміті G20 заявив, що "чим довше Україна відмовлятиметься, тим важче буде домовитися".

Умови України для переговорів він назвав "нереалістичними та неадекватними".

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що чим довше росія саботуватиме 10 умов миру Зеленського, тим катастрофічнішою буде ситуація для кремля.