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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Через публічну маніпуляцію лаврова війна досі триває: Подоляк про заяви глави мзс рф

Через публічну маніпуляцію лаврова війна досі триває: Подоляк про заяви глави мзс рф

Київ • УНН

 • 318639 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Війна в Україні триває через публічну маніпуляцію міністра закордонних справ рф сергія лаврова та неготовність росії перестати вбивати. Так у Twitter відреагував на заяви глави мзс рф радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.

Цитата

“Нагадаю пану лаврову: це рф вторглася до України. Це рф обстрілює наші міста ракетами й чинить геноцид, знищуючи енергетичну інфраструктуру. Але “конфлікт” нібито “затягує Україна”? Саме через публічну маніпуляцію лаврова та неготовність перестати вбивати – ця війна досі триває”, – написав Подоляк

Нагадаємо

Глава мзс росії сергій лавров після промови Володимира Зеленського на саміті G20 заявив, що "чим довше Україна відмовлятиметься, тим важче буде домовитися".

Умови України для переговорів він назвав "нереалістичними та неадекватними".

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що чим довше росія саботуватиме 10 умов миру Зеленського, тим катастрофічнішою буде ситуація для кремля.

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