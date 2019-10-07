Через провал ґрунту під гуртожитком в Дніпрі відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Через провал ґрунту під другим гуртожитком Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, відкрито кримінальне провадження. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровської області.
"Того ж дня (5 жовтня –ред.) було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.367 КК України – це службова недбалість", - сказали в пресслужбі.
Також, повідомили, що тривають слідчі дії.
Нагадаємо, надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” тріснула одна зі стін будівлі.
Як повідомлялося раніше, зранку в неділю, 6 жовтня, у мерії Дніпра зібралася надзвичайна комісія, до якої входять, зокрема, представники ДСНС, поліції та профільних міських служб, через ситуацію, яка склалась напередодні у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”.