Из-за провала грунта под общежитием в Днепре открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Из-за провала грунта под вторым общежитием Национального технического университета "Днепровская политехника", открыто уголовное производство. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
"В тот же день (5 октября - ред.) было открыто уголовное производство по ч.1 ст.367 УК Украины - это служебная халатность", - сказали в пресс-службе.
Также сообщили, что продолжаются следственные действия.
Напомним, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания.
Как сообщалось ранее, утром в воскресенье, 6 октября, в мэрии Днепра собралась чрезвычайная комиссия, в которую входят, в частности, представители ГСЧС, полиции и профильных городских служб, из-за ситуации, которая сложилась накануне во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника".