Из-за провала грунта под общежитием в Днепре открыли производство

"В тот же день (5 октября - ред.) было открыто уголовное производство по ч.1 ст.367 УК Украины - это служебная халатность", - сказали в пресс-службе.

Также сообщили, что продолжаются следственные действия.

Напомним, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания.

Как сообщалось ранее, утром в воскресенье, 6 октября, в мэрии Днепра собралась чрезвычайная комиссия, в которую входят, в частности, представители ГСЧС, полиции и профильных городских служб, из-за ситуации, которая сложилась накануне во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника".