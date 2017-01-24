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Через проблему зі сміттям у Львові проведуть спецзасідання в ОДА

Через проблему зі сміттям у Львові проведуть спецзасідання в ОДА

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Завтра, 25 січня, у Львові проведуть позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) і надзвичайних ситуацій (НС) для вирішення сміттєвої проблеми. Про це проінформували у прес-службі Львівської ОДА, повідомляє УНН.

На засіданні розглянуть питання вивозу твердих побутових відходів із території Львова. До участі, окрім членів комісії, запрошені представники міської влади, а також декількох територіальних адміністративних одиниць Львівщини. Скликає засідання голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що Кабмін готовий допомогти Львову з врегулюванням питання утилізації відходів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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