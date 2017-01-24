Через проблему зі сміттям у Львові проведуть спецзасідання в ОДА

На засіданні розглянуть питання вивозу твердих побутових відходів із території Львова. До участі, окрім членів комісії, запрошені представники міської влади, а також декількох територіальних адміністративних одиниць Львівщини. Скликає засідання голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що Кабмін готовий допомогти Львову з врегулюванням питання утилізації відходів.