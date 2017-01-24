Из-за проблем с мусором во Львове проведут спецзаседание в ОГА

На заседании рассмотрят вопрос вывоза твердых бытовых отходов с территории Львова. К участию, кроме членов комиссии, приглашены представители городской власти, а также нескольких территориальных административных единиц Львовской области. Созывает заседание председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

Напомним, как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что Кабмин готов помочь Львову с урегулированием вопроса утилизации отходов.