Через проблеми зі сміттям у Львові можуть закрити школ та дитсадки
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Львові через переповнені баки зі сміттям є загроза закриття шкіл та дитячих садочків. Про це УНН повідомила директор департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Галина Слічна.
“На сьогоднішній день, біля навчальних закладів, є переповнені 59 баків зі сміттям. Змоги вивозити це сміття немає. За плюсової температури ці відходи розкладаються, а це погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації у Львові. Не виключено, якщо сміття вивозити не будуть, то ми будемо розглядати питання припинення заняття у навчальних закладах міста”, — розповіла директор департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Г.Слічна.
Вона також додала, що найгірша ситуація у Шевченківському та Франківському районі міста.
Нагадаємо, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.
При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки (високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.