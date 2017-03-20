Из-за проблем с мусором во Львове могут закрыть школы и детсады

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103236 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118668 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177674 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129736 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124666 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117192 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106481 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107521 просмотра

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Из-за проблем с мусором во Львове могут закрыть школы и детсады

Из-за проблем с мусором во Львове могут закрыть школы и детсады

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львове из-за переполненных баков с мусором есть угроза закрытия школ и детских садов. Об этом УНН сообщила директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Галина Сличная.

"На сегодняшний день, возле учебных заведений, являются переполненными 59 баков с мусором. Возможности вывозить этот мусор нет. При плюсовой температуре эти отходы разлагаются, а это ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в Львове. Не исключено, если мусор вывозить не будут, то мы будем рассматривать вопрос прекращения занятия в учебных заведениях города ", - рассказала директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Г.Сличная.

Она также добавила, что наихудшая ситуация в Шевченковском и Франковском районе города.

Напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов .

При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы, что образуются при очистке нефтепродуктов и имеют ІІ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг / кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тыс.тонн.

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