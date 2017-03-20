Из-за проблем с мусором во Львове могут закрыть школы и детсады

"На сегодняшний день, возле учебных заведений, являются переполненными 59 баков с мусором. Возможности вывозить этот мусор нет. При плюсовой температуре эти отходы разлагаются, а это ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в Львове. Не исключено, если мусор вывозить не будут, то мы будем рассматривать вопрос прекращения занятия в учебных заведениях города ", - рассказала директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Г.Сличная.

Она также добавила, что наихудшая ситуация в Шевченковском и Франковском районе города.

Напомним, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов .

При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы, что образуются при очистке нефтепродуктов и имеют ІІ класс опасности (высоко опасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг / кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тыс.тонн.