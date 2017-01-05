Через пожежу в таборі біженців постраждали 30 осіб у ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На заході Німеччини в таборі для біженців сталася пожежа, в результаті чого 30 людей постраждали, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Повідомляється, що табір знаходився в колишніх військових казармах, де в даний момент проживають близько 500 осіб, які претендують на притулок в Німеччині.
За даними поліції, кілька важко постраждалих при пожежі були госпіталізовані, решта, в тому числі двоє пожежників, отримали медичну допомогу на місці.
Як повідомляв УНН, у ФРН мігрантів підозрюють у шахрайстві з соціальною допомогою.