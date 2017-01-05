Из-за пожара в лагере беженцев пострадали 30 человек в ФРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На западе Германии в лагере для беженцев произошел пожар, в результате чего 30 человек пострадали, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что лагерь находился в бывших военных казармах, где в данный момент проживают около 500 человек, претендующих на убежище в Германии.
По данным полиции, несколько тяжело пострадавших при пожаре были госпитализированы, остальные, в том числе двое пожарных получили медицинскую помощь на месте.
Как сообщал УНН, в ФРГ мигрантов подозревают в мошенничестве с социальной помощью.