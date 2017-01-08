Через пожежу в Одесі загинуло двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У м.Одеса по вул. Є.Геллера, 57, 8 січня о 00:50 у приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух з послідуючим горінням. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС, передає УНН.
“Внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку загинуло 2 особи та 1 особу врятовано з під завалів”, — йдеться в повідомленні.
Так, о 02:01 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 50 м.кв. В результаті вибуху зруйновано більшу частину будинку на площі близько 70 м.кв.
Наразі, причина вибуху встановлюється.
Як повідомляв УНН, масштабна пожежа сталася в меблевому цеху в Чернігові.