Из-за пожара в Одессе погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В г.Одесса по ул. Е.Геллер, 57, 8 января в 00:50 в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв с последующим горением. Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС, передает УНН.
"В результате взрыва и разрушения строительных конструкций здания погибли 2 человека и 1 человек спасен из-под завалов", - говорится в сообщении.
Так, в 2:01 подразделениями ГосЧС пожар ликвидирован на площади 50 м.кв. В результате взрыва разрушено большую часть дома на площади около 70 м.кв.
Сейчас причина взрыва устанавливается.
Как сообщал УНН, крупный пожар произошел в мебельном цехе в Чернигове.