Через пожежу в квартирі у Києві евакуйовано 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Києві через пожежу в квартирі рятувальники врятували чотирьох осіб, з яких двоє дітей, а також евакуювали п'ятнадцять осіб, з яких п'ятеро дітей. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
Так, 18 січня о 10:06 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 25-поверховому житловому будинку по вул. Закревського, 25, в одній із квартир на 4-му поверсі.
На місці події рятувальники встановили, що загорання виникло на кухні. О 10:38 рятувальники локалізували пожежу та об 11:21 — ліквідували.
До гасіння пожежі було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також близько 30 чоловік особового складу.
Причина займання наразі встановлюється.