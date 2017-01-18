Из-за пожара в квартире в Киеве эвакуированы 15 человек

Так, 18 января в 10:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 25-этажном жилом доме по ул. Закревского, 25, в одной из квартир на 4-м этаже.

На месте происшествия спасатели установили, что возгорание возникло на кухне. В 10:38 спасатели локализовали пожар и в 11:21 - ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 30 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.