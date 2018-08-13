Через пожежу у Мелітополі постраждало немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В одній з п'ятиповерхівок у Мелітополі сталася пожежа, внаслідок якої травмувалася дитина 2018 року народження. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає УНН.
"12 серпня о 23:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в одному із п’ятиповерхових будинків по вул. Гризодубової в м. Мелітополь. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на кухні в квартирі на третьому поверсі горять домашні речі на площі 2 кв.м", - йдеться в повідомленні.
До приїзду рятувальників власниця із донькою 2018 року народження самостійно вийшли на вулицю. Їх каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до дитячої лікарні.
"О 00:04 вогнеборці локалізували загоряння, а о 00:10 – повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, пожежа сталася в одному з будинків у Краматорську, внаслідок чого постраждали двоє дітей.