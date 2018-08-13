Из-за пожара в Мелитополе пострадал младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В одной из пятиэтажек в Мелитополе произошел пожар, в результате которого травмировался ребенок 2018 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.
"12 августа в 23:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одном из пятиэтажных домов по ул. Гризодубовой в г. Мелитополь. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что на кухне в квартире на третьем этаже горят домашние вещи на площади 2 кв.м", - говорится в сообщении.
До приезда спасателей хозяйка с дочерью 2018 года рождения самостоятельно вышли на улицу. Их каретой скорой помощи госпитализировали в детскую больницу.
"В 00:04 пожарные локализовали возгорание, а в 00:10 - полностью ликвидировали. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - отметили в ГСЧС.
Напомним, пожар произошел в одном из домов в Краматорске, в результате чего пострадали двое детей.