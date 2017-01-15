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Через пожежу у багатоповерхівці в Харкові загинула жінка

Через пожежу у багатоповерхівці в Харкові загинула жінка

Київ • УНН

 • 5412 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. У Харкові на пр.Тракторобудівників сталася пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку, внаслідок чого загинула жінка та ще трьох людей врятували. Про це повідомляє прес-служба ГУДСНС України у Харківській області, передає УНН.

Повідомленні про пожежу надійшло рятувальникам 15 січня о 03:31. На місце події прибули два підрозділи ДСНС на двох автоцистернах та одній автодрабині.

Як з'ясувалось, загорання сталось в одній з квартир на восьмому поверсі. Там горіли меблі та домашні речі на площі близько 25 кв.м. Дим заполонив всю квартиру і почав потрапляти на сходову клітину, загрожуючи мешканцям 8-го та 9-го поверхів.

Під час проведення розвідки у палаючій квартирі рятувальники відшукали двох господарів. Їх негайно було винесено на свіже повітря і передано медикам швидкої допомоги.

Зазначається, що жінка (1947 року народження) померла в кареті швидкої допомоги, а її чоловіка (1941 року народження) вдалось врятувати. Чоловік отримав опіки верхніх кінцівок та отруєння чадним газом і був госпіталізований до лікарні.

Мешканців будинку з 8-го та 9-го поверхів тим часом евакуювали. Двоє людей не могли самостійно залишити свої помешкання, тому рятувальникам довелось їх виносити на руках, ще 12 людей вийшли самостійно.

О 05:12 пожежа була приборкана. Причина пожежі з’ясовується.

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