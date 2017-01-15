Из-за пожара в многоэтажке в Харькове погибла женщина

Сообщение о пожаре поступило спасателям 15 января в 3:31. На место происшествия прибыли два подразделения ГосЧС на двух автоцистернах и одной автолестнице.

Как выяснилось, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. Там горели мебель и домашние вещи на площади около 25 кв.м. Дым заполонил всю квартиру и начал попадать на лестничную клетку, угрожая жителям 8-го и 9-го этажей.

При проведении разведки в горящей квартире спасатели нашли двух хозяев. Их немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой помощи.

Отмечается, что женщина (1947 года рождения) умерла в карете скорой помощи, а ее мужа (1941 года рождения) удалось спасти. Мужчина получил ожоги верхних конечностей и отравление угарным газом и был госпитализирован в больницу.

Жильцов дома с 8-го и 9-го этажей тем временем эвакуировали. Два человека не могли самостоятельно покинуть свои дома, поэтому спасателям пришлось их выносить на руках, еще 12 человек вышли самостоятельно.

В 5:12 пожар был ликвидирован. Причина пожара выясняется.