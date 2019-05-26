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Через повені в Афганістані загинули щонайменше 24 людини

Через повені в Афганістані загинули щонайменше 24 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Через проливні дощі в багатьох регіонах Афганістану виникли повені, в результаті яких загинули щонайменше 24 людини і 11 були травмовані упродовж останніх 48 годин, інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Як повідомило 25 травня Міністерство із боротьби зі стихійними лихами, в результаті повені постраждали 6 з 34 провінцій Афганістану, включно зі столицею країни Кабулом.

За повідомленнями, повені вже зрйнували понад 220 будинків, сотні людей довелося евакуювати.

За даними афганських чиновників, цьогоріч близько 150 людей загинули в результаті проливних дощів і повеней в різних провінціях.

Як повідомляв УНН, в Афганістані вбили відому телеведучу-правозахисницю.

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