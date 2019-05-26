Из-за наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. -За проливных дождей во многих регионах Афганистана возникли наводнения, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека и 11 были травмированы в течение последних 48 часов, информирует УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Как сообщил 25 мая Министерство по борьбе со стихийными бедствиями, в результате наводнения пострадали 6 из 34 провинций Афганистана, включая столицу страны Кабулом.
По сообщениям, наводнения уже зрйнувалы более 220 домов, сотни людей пришлось эвакуировать.
По данным афганских чиновников, в этом году около 150 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в различных провинциях.
Как сообщал УНН, в Афганистане убили известную телеведущую-правозащитницу.