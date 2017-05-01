Через повені і торнадо загинули дев'ять людей у США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На Середньому Заході і південному сході США в результаті повеней і торнадо загинули дев’ятеро людей, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За словами місцевої влади, троє людей загинули в штаті Арканзас. Також в цьому штаті пропали безвісти двоє дітей після того, як їх автомобіль змило з моста.
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Ще чотири людини загинули в Техасі.
Як повідомили в метеорологічній службі, на кілька невеликих міст на схід від Далласа обрушилися чотири торнадо.
Як повідомляв УНН, в результаті проходження руйнівних торнадо через територію американського штату Техас загинули п’ятеро людей, ще 50 постраждали.