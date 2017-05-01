Из-за наводнений и торнадо погибли девять человек в США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. На Среднем Западе и юго-востоке США в результате наводнений и торнадо погибли девять человек, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По словам местных властей, три человека погибли в штате Арканзас. Также в этом штате пропали без вести двое детей после того, как их автомобиль смыло с моста.
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Еще четыре человека погибли в Техасе.
Как сообщили в метеорологической службе, на несколько небольших городов к востоку от Далласа обрушились четыре торнадо.
Как сообщал УНН, в результате прохождения разрушительных торнадо через территорию американского штата Техас погибли пять человек, еще 50 пострадали.