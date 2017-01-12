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Через пошкодження тепломагістралі на Троєщині у Києві відключать опалення

Через пошкодження тепломагістралі на Троєщині у Києві відключать опалення

Київ • УНН

 • 18967 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні з 11:00 на Троєщині у столиці відключать опалення для проведення ремонту на пошкодженій під час морозів тепломагістралі. Про це повідомляє прес-служба “Київенерго”, передає УНН.

“Починаючи з 11:00 теплопостачання буде призупинене для мешканців будинків по пр-ту Маяковського, вул. М.Цвєтаєвої, Сабурова, Радунській, Пухівській, Миколаєва, Милославській, Лаврухіна, Каштановій, Закревського, Електротехнічній, Т.Драйзера, Данькевича, Градинській, Ст.Беретті, О. де Бальзака, а також на бульварах В.Висоцького, Л.Бикова та Вигурівському”, — йдеться у повідомленні.

Відновити теплопостачання у “Київенерго” пообіцяли сьогодні, 12 січня, ввечері.

Зазначається, що пошкодження на магістралі, побудованій у 1981 році, виникло під час низьких температур. “Київенерго” підтримувало роботу системи під час морозів для теплозабезпечення мешканців району. Зараз, коли температура підвищилася, фахівці вирішили провести ремонтні роботи, аби уникнути аварійних відключень під час похолодання.

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