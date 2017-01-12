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Из-за повреждения тепломагистрали на Троещине в Киеве отключат отопление

Из-за повреждения тепломагистрали на Троещине в Киеве отключат отопление

Киев • УНН

 • 18967 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня с 11:00 на Троещине в столице отключат отопление для проведения ремонта на поврежденной во время морозов тепломагистрали. Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго", передает УНН.

"Начиная с 11:00 теплоснабжение будет приостановлено для жителей домов по проспекту Маяковского, ул. М.Цветаевой, Сабурова, Радунская, Пуховской, Николаева, Милославской, Лаврухина, Каштановой, Закревского, Электротехнической, Т.Драйзера, Данькевича, Градинской, Ст.Беретти, О. де Бальзака, а также на бульварах В.Высоцкого, Л.Быкова и Выгуровском", - говорится в сообщении.

Восстановить теплоснабжение в "Киевэнерго" пообещали сегодня, 12 января, вечером.

Отмечается, что повреждение на магистрали, построенной в 1981 году, возникло во время низких температур. "Киевэнерго" поддерживало работу системы во время морозов для теплоснабжения жителей района. Сейчас, когда температура повысилась, специалисты решили провести ремонтные работы, чтобы избежать аварийных отключений во время похолодания.

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