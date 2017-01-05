Через похолодання рятувальники Рівненщини тримають в резерві понад 70 одиниць техніки та 200 людей
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Всі підрозділи рівненських рятувальників переведені на посилений режим несення служби. Про це на засіданні штабу повідомив начальник головного управління ДСНС у Рівненській області Сергій Крук, передає кореспондент УНН.
За його словами, нині цілодобово на чергуванні перебуває майже 200 рятувальників і понад 50 одиниць техніки.
“До складу резерву визначено майже 190 чоловік особового складу та понад 70 одиниць техніки”, — додав Сергій Крук.
Також рятувальники визначили чіткий порядок взаємодії з дорожниками та поліцією для оперативного реагування на випадок надзвичайних ситуацій та аварій на автомобільних шляхах області.
Нагадаємо, підприємства комунального господарства Кіровоградської області підготували 104 одиниці спецтехніки для прибирання снігу, 638 одиниць спецтехніки заплановано взяти в оренду у сторонніх організацій.