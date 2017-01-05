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Из-за похолодания спасатели Ровенской области держат в резерве более 70 единиц техники и 200 человек

Киев • УНН

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РОВНО-КИЕВ. 5 января. УНН. Все подразделения ровенских спасателей переведены на усиленный режим несения службы. Об этом на заседании штаба сообщил начальник главного управления ГосЧС в Ровенской области Сергей Крук, передает корреспондент УНН.

По его словам, в настоящее время круглосуточно на дежурстве находится около 200 спасателей и более 50 единиц техники.

"В состав резерва определено почти 190 человек личного состава и более 70 единиц техники", - добавил Сергей Крук.

Также спасатели определили четкий порядок взаимодействия с дорожниками и полицией для оперативного реагирования на случай чрезвычайных ситуаций и аварий на автомобильных дорогах области.

Напомним, предприятия коммунального хозяйства Кировоградской области подготовили 104 единицы спецтехники для уборки снега, 638 единиц спецтехники запланировано взять в аренду у сторонних организаций.

Украинские Национальные Новости

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