Через погодні умови в аеропортах Києва затримують рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У зв’язку із погодними умовами в столичних аеропортах "Київ" і "Бориспіль" спостерігаються затримки рейсів. Про це кореспонденту УНН повідомили в інформаційній довідці аеропортів "Київ" і "Бориспіль".
"Аеропорт працює в штатному режимі. Рейси відлітають і прибувають. Затримки є, але невеликі – хвилин 20-30", - зазначив диспетчер аеропорту "Київ".
При цьому в довідці уточнили, що сьогодні був скасований лише один рейс до Варшави – через технічні проблеми в авіакомпанії.
В аеропорту "Бориспіль" також повідомили про затримки рейсів.
"Аеропорт працює в штатному режимі. Бувають незначні затримки рейсів – 20-30 хвилин. Погодні умови цьому сприяють", - зазначили в інформаційній довідці.
Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували сніг і ожеледицю.
За останню добу в Києві через ожеледицю травмувалось 59 осіб, 9 з них отримали серйозні травми.
Вихідними 15-16 грудня в Україні переважно буде морозна й безсніжна погода.