Из-за погодных условий в аэропортах Киева задерживают рейсы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В связи с погодными условиями в столичных аэропортах "Киев" и "Бориполь" наблюдаются задержки рейсов. Об этом корреспонденту сообщили УНН в информационной справке аэропортов "Киев" и "Бориполь".
"Аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы вылетают и прибывают. Задержки есть, но небольшие - минут 20-30", - отметил диспетчер аэропорта "Киев".
При этом в справке уточнили, что сегодня был отменен только один рейс в Варшаву -из-за технических проблем в авиакомпании.
В аэропорту "Борисполь" также сообщили о задержках рейсов.
"Аэропорт работает в штатном режиме. Бывают незначительные задержки рейсов - 20-30 минут. Погодные условия этому способствуют", - отметили в информационной справке.
Напомним, сегодня синоптики прогнозировали снег и гололед.
За последние сутки в Киеве из-за гололеда травмировались 59 человек, 9 из них получили серьезные травмы.
Исходными 15-16 декабря в Украине преимущественно будет морозная и бесснежная погода.