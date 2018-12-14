Из-за погодных условий в аэропортах Киева задерживают рейсы

"Аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы вылетают и прибывают. Задержки есть, но небольшие - минут 20-30", - отметил диспетчер аэропорта "Киев".



При этом в справке уточнили, что сегодня был отменен только один рейс в Варшаву -из-за технических проблем в авиакомпании.



В аэропорту "Борисполь" также сообщили о задержках рейсов.



"Аэропорт работает в штатном режиме. Бывают незначительные задержки рейсов - 20-30 минут. Погодные условия этому способствуют", - отметили в информационной справке.



Напомним, сегодня синоптики прогнозировали снег и гололед.



За последние сутки в Киеве из-за гололеда травмировались 59 человек, 9 из них получили серьезные травмы.



Исходными 15-16 декабря в Украине преимущественно будет морозная и бесснежная погода.