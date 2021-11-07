Через погодні умови розстиковку Crew Dragon-2 з МКС перенесли на 8 листопада

Деталі

Повідомляється, що через погодні умови екіпаж Crew Dragon відстикується 8 листопада о 14:05 за часом східного узбережжя США (21:05 за Києвом).

Приводнення заплановане 9 листопада 22:33 за часом східного узбережжя США (10 листопада о 05:33 за Києвом).

Екіпаж космічного корабля

На Землю повинні повернутися астронавти NASA Шейн Кімбро і Меган Макартур, співробітник Японського агентства аерокосмічних досліджень Акіхіко Хоміде і астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке. Космічний корабель повернеться на Землю з приблизно 240,5 кг обладнання та наукових досліджень.

Доповнення

Нагадаємо, космічний корабель Crew Dragon, екіпаж якого вперше повністю складається з цивільних осіб, здійснив посадку на воду в Атлантичному океані недалеко від узбережжя штату Флорида.