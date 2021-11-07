Из-за погодных условий расстыковку Crew Dragon-2 с МКС перенесли на 8 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Из-за неблагоприятных погодных условий в районе приводнения в Атлантике расстыковка космического корабля Crew Dragon-2 американской компании SpaceX с Международной космической станцией перенесли на сутки. Об этом пишет УНН со ссылкой на NASA.
Детали
Сообщается, что из-за погодных условий экипаж Crew Dragon отбудет 8 ноября в 14:05 по времени Восточного побережья США (21:05 по Киеву).
Приводнение запланировано 9 ноября 22:33 по времени Восточного побережья США (10 ноября в 05:33 по Киеву).
Экипаж космического корабля
На Землю должны вернуться астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хомидэ и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке. Космический корабль вернется на Землю с примерно 240,5 кг оборудования и научных исследований.
Дополнение
Напомним, космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоит из гражданских лиц, совершил посадку на воду в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида.