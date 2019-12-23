Через погіршення погоди на Львівщині обмежили рух фур
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов служба автомобільних доріг Львівщини обмежила рух великовагових транспортних засобів на чотирьох дорогах. Про це УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
З 20:00 23 грудня до 9:00 24 грудня, тимчасово вводиться обмеження руху вантажних транспортних засобів на дорогах державного значення:
- М-06 Київ-Чоп, ділянка м. Старий Самбір-межа Закарпатської області;
- Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, ділянка м. Старий Самбір-межа Закарпатської області;
- Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-рогатин-Бібрка-львів, ділянка с. Давидів-межа Івано-Франківської області;
- Т-1402 Східниця-Пісочна, ділянка м. Східниця-м. Дрогобич,-повідомили у патрульній поліції.
Також з метою недопущення заторів в русі та оперативного розчищення доріг від снігу, з 02:00 24 грудня тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:
- Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;
- Р-21 Долина-Хуст, Вишківський перевал;
- Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали.
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