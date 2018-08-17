Через побиття медика у Кам'янському відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через побиття лікаря у Кам'янському Дніпропетровської області. Виявилося, конфлікт стався через незадоволення лікуванням. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Сьогодні його (підозрюваного, - ред.) затримали за статтею 208 КПК України. Оголосили про підозру за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Поліція розслідує цей факт", - проінформували у відділі комунікації.
Так, конфлікт стався між мешканцем Кам'янського та лікарем однієї з лікарень міста через незадоволення лікуванням. Внаслідок цього медик отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. У нього переламані ребра.
Найближчим часом затриманому обиратимуть запобіжний захід. Правоохоронці наполягатимуть на триманні під вартою.
Нагадаємо, у Кам'янському побили лікаря.