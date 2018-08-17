Из-за избиения медика в Каменском открыли уголовное производство

"Сегодня он (подозреваемый, - ред.) был задержан по статье 208 УПК Украины. Объявили о подозрении по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Полиция расследует этот факт", - проинформировали в отделе коммуникации.

Так, конфликт произошел между жителем Каменского и врачом одной из больниц города из-за неудовлетворенности лечением. В результате медик получил телесные повреждения средней тяжести. У него переломаны ребра.

В ближайшее время задержанному будут избирать меру пресечения. Правоохранители будут настаивать на содержании под стражей.

Напомним, в Каменском избили врача.



