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Из-за избиения медика в Каменском открыли уголовное производство

Киев • УНН

 • 10433 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за избиеник врача в Каменском Днепропетровской области. Оказалось, конфликт произошел из-за неудовлетворенности лечением. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Из-за избиения медика в Каменском открыли уголовное производство

"Сегодня он (подозреваемый, - ред.) был задержан по статье 208 УПК Украины. Объявили о подозрении по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Полиция расследует этот факт", - проинформировали в отделе коммуникации.

Так, конфликт произошел между жителем Каменского и врачом одной из больниц города из-за неудовлетворенности лечением. В результате медик получил телесные повреждения средней тяжести. У него переломаны ребра.

В ближайшее время задержанному будут избирать меру пресечения. Правоохранители будут настаивать на содержании под стражей.

Напомним, в Каменском избили врача.

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