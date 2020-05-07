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Через півстоліття для 3,5 млрд населення Землі загрожуватиме смерть через зміни клімату - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У світі до 2070 року 3,5 млрд людей можуть опинитися в умовах, які непридатні до життя через зміни клімату. Про це йдеться у результатах дослідження Національної академії наук США, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Через півстоліття для 3,5 млрд населення Землі загрожуватиме смерть через зміни клімату - дослідження

"Як і в інших живих видів, у людства є певна зона комфортного проживання. До 2070 року вона серйозно зменшиться, місця проживання мільярдів людей можуть стати непридатним для життя… Уже за 50 років близько 3,5 мільярда людей можуть опинитися у зонах погодних умов, що непридатні для життя, якщо людство не зупинить зміну клімату на планеті шляхом скорочення викидів вуглекислого газу (СО2)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це основний висновок дослідження "Майбутнє кліматичного середовища проживання людини", опублікованого в одному з найбільш авторитетних наукових видань у світі - журналі Національної академії наук США.

Відтак, вчені прогнозують:
▪️ територія планети, на якій середньорічна температура перевищить позначку в 29 градусів за Цельсієм, до 2070 року збільшиться з 0,8% до 19% суходолу,
▪️ у більшості регіонів із середньорічною температурою близько 13 градусів вона може зрости до 20.

"Це матиме не лише спустошливі прямі наслідки, але й ускладнить боротьбу з такими кризами, як нові пандемії", - попереджають дослідники.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 7 травня, очікуються дощі, у Карпатах - сніг, температура повітря вдень по країні підніметься до 21 градуса тепла.

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