Через полвека для 3,5 млрд населения Земли будет грозить смерть из-за изменений климата - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В мире к 2070 году 3,5 млрд людей могут оказаться в условиях, непригодных к жизни из-за изменений климата. Об этом говорится в результатах исследования Национальной академии наук США, сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Как и в других живых видов, у человечества есть определенная зона комфортного проживания. К 2070 году она серьезно уменьшится, места проживания миллиардов людей могут стать непригодными для жизни... Уже за 50 лет около 3,5 миллиарда человек могут оказаться в зонах погодных условий, непригодных для жизни, если человечество не остановит изменение климата на планете путем сокращения выбросов углекислого газа (СО2)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это основной вывод исследования "Будущее климатической среды обитания человека", опубликованного в одном из самых авторитетных научных изданий в мире - журнале Национальной академии наук США.
Поэтому, ученые прогнозируют:
▪️ территория планеты, на которой среднегодовая температура превысит отметку в 29 градусов по Цельсию, к 2070 году увеличится с 0,8% до 19% суши,
▪️ в большинстве регионов со среднегодовой температурой около 13 градусов она может вырасти до 20.
"Это будет не только опустошительные прямые последствия, но и осложнит борьбу с такими кризисами, как новые пандемии", - предупреждают исследователи.
Напомним, в Украине в четверг, 7 мая, ожидаются дожди, в Карпатах - снег, температура воздуха днем по стране поднимется до 21 градуса тепла.