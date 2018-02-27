Через "Північний потік-2" Україна втратить доходи від транзиту - "Нафтогаз"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У разі якщо Російська Федерація добудує газопровід "Північний потік-2", Україна може втратити свої доходи від транзиту газу до Європейського союзу. Про це повідомив під час дев'ятого щорічного "Українського енергетичного форуму" головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
“Якщо Росія добудує „Північний потік-2“, то доходи України від транзиту газу можуть стати нульовими”, — сказав він.
Нагадаємо, “Нафтогаз” попросив у США підтримки для зупинення проекту “Північний потік-2”.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко заявив, що проект “Північний потік-2” здійснюється Росією з політичною, а не економічною метою.