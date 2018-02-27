Из-за "Северного потока-2" Украина потеряет доходы от транзита - "Нафтогаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В случае если Российская Федерация достроит газопровод "Северный поток-2", Украина может потерять свои доходы от транзита газа в Европейский союз. Об этом сообщил во время девятого ежегодного "Украинского энергетического форума" главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
"Если Россия достроит "Северный поток-2", то доходы Украины от транзита газа могут стать нулевыми", - сказал он.
Напомним, "Нафтогаз" попросил у США поддержки для остановки проекта "Северный поток-2".
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко заявил, что проект "Северный поток-2" осуществляется Россией с политической, а не экономической целью.