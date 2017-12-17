Через підтоплення свердловин 12 тис. мешканців Мукачева залишилися без водопостачання
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні внаслідок підтоплення 24 свердловин Мукачівського водозабору тимчасово призупинено роботу насосних станцій, які постачають воду орієнтовно 12 тисячам абонентів. Про це УНН повідомили в ДСНС у Закарпатській області.
Повідомляється, що наразі владою міста організовано підвіз питної та технічної води.
Окрім того, на автодорозі “Київ-Чоп” у межах Мукачівського району облаштовано тимчасову дамбу з мішків із піском для уникнення можливого переливу внаслідок добігання паводкової хвилі р. Стара поблизу с. Зняцьово.
Як зазначають в ДСНС у Закарпатській області, паводкова ситуація на території області повністю контрольована. На більшості річок спостерігається зниження рівнів води. Однак залишаються підтопленими 1760 га сільгоспугідь, 293 дворогосподарства, 112 підвальних приміщень.
Як повідомляв УНН, цьогорічна паводкова хвиля встановила рекорд на Закарпатті.