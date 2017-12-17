Из-за подтопления скважин 12 тыс. жителей Мукачево остались без водоснабжения
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня в результате подтопления 24 скважин Мукачевского водозабора временно приостановлена работа насосных станций, которые поставляют воду ориентировочно 12 тысячам абонентов. Об этом УНН сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.
Сообщается, что сейчас властями города организован подвоз питьевой и технической воды.
Кроме того, на автодороге “Киев-Чоп” в пределах Мукачевского района обустроили временную дамбу из мешков с песком во избежание возможного перелива вследствие добегания паводковой волны р. Стара вблизи с.Зняцево.
Как отмечают в ГСЧС в Закарпатской области, паводковая ситуация на территории области полностью контролируется. На большинстве рек наблюдается снижение уровней воды. Однако остаются подтопленными 1760 га сельхозугодий, 293 домохозяйств, 112 подвальных помещений.
Как сообщал УНН, нынешняя паводковая волна установила рекорд на Закарпатье.