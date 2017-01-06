Через переохолодження на Львівщині померли четверо осіб – МОЗ

“За оперативною інформацією маємо дані з 6 областей. На сьогодні з приводу переохолодження та відморожень звернулася до закладів охорони здоров’я 51 особа, 4 маємо, на жаль, загиблих. Всі загиблі є зі Львівської області”, — сказав він.

За словами О.Лінчевського, найбільше переохолоджених осіб на сьогодні зафіксовано з Волинської та Закарпатської областей.