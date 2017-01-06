Через переохолодження на Львівщині померли четверо осіб – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Згідно з даними із шести областей України, на сьогодні через переохолодження померло четверо осіб. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський під час засідання міжвідомчого оперативного штабу, передає кореспондент УНН.
“За оперативною інформацією маємо дані з 6 областей. На сьогодні з приводу переохолодження та відморожень звернулася до закладів охорони здоров’я 51 особа, 4 маємо, на жаль, загиблих. Всі загиблі є зі Львівської області”, — сказав він.
За словами О.Лінчевського, найбільше переохолоджених осіб на сьогодні зафіксовано з Волинської та Закарпатської областей.