Из-за переохлаждения во Львовской области умерли 4 человека - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. По данным из шести областей Украины, на сегодня из-за переохлаждения умерли четыре человека. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский во время заседания межведомственного оперативного штаба, передает корреспондент УНН.
"По оперативной информации имеем данные из 6 областей. На сегодня по поводу переохлаждения и обморожений обратился в учреждения здравоохранения 51 человек, 4 имеем, к сожалению, погибших. Все погибшие из Львовской области", — сказал он.
По словам А.Линчевского, больше всего граждан с переохлаждениями на сегодня зафиксировано с Волынской и Закарпатской областях.