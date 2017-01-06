Из-за переохлаждения во Львовской области умерли 4 человека - Минздрав

"По оперативной информации имеем данные из 6 областей. На сегодня по поводу переохлаждения и обморожений обратился в учреждения здравоохранения 51 человек, 4 имеем, к сожалению, погибших. Все погибшие из Львовской области", — сказал он.

По словам А.Линчевского, больше всего граждан с переохлаждениями на сегодня зафиксировано с Волынской и Закарпатской областях.